” شوفوا مين أكل الإندومي يا أولادك” استقبل الآن تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات.. نزلها وخلي العيال تتبسط

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة تردد قناة كراميش حيث تعد قناة كراميش من قنوات الأطفال المفضلة لدى العديد من الأشخاص تقدم القناة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب الجميع، تعمل القناة على تسلية الطفل على مدار اليوم، واليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم التردد الجديد الخاص بالقناة تابعوا معنا.

تردد قناة كراميش على النايل سات

أصبح بإمكان المواطنين استقبال القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد قناة كراميش: 11430.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن استقبال قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

التردد: 11390.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم مميزات قناة كراميش

القناة تتمتع بمجموعة كبيرة من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال ومن تلك المميزات ما يلي:

تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية.

تقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني التي تدخل السرور والفرح على قلوب الأطفال.

القناة مجانية لا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك.

تعمل القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تقدم محتوى آمن على الاطفال يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي.

تعمل على مدار 24 ساعة.

خطوات استقبال قناة كراميش

يبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة كيفية استقبال قناة كراميش على جهاز الرسيفر ويمكن تنزيل القناة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية: