فيديو لاروزا …. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 كاملة مدبلجة بالعربي ومواعيد عرضها على قناة ATV التركية

عشاق الدراما التركية على موعد مع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 كاملة، الذي يعد من أهم وأشهر الأعمال التركية التي حققت نجاحاً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، اهتم صناع العمل بعرض أدق التفاصيل الخاصة بالحروب والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان للقضاء على أعدائه والحفاظ على الدولة العثمانية بعد أن تولى الحكم من بعد وفاة والده ارطغرل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مواعيد عرض مسلسل الحلقة 169 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 كاملة

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 كاملة، يترقب الملايين من محبي الدراما التركية الأحداث الشيقة التي تحملها الحلقة المقبلة من المسلسل،خاصة بعد أن اكتشف عثمان الخيانة التي كادت أن تودي بحياته، وقرر عثمان أن ينتقم من أعداءه لكي يحافظ على دولته، وكان هذا هدف عثمان الأول ووصية والده ارطغرل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169

يُعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 169 على قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، وتعاد عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقة بدون إعلانات أو فواصل على موقع فيديو لاروزا.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

تردد القناة: 11034.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث المسلسل على قناة ATV التركية التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد الآتي: