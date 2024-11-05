أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2024.. الجرام بكام؟!

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر نوفمبر 2024، وذلك داخل محلات الصاغة المصرية، ناهيك عن أن ثبات الجنيه بالمصنعية كذلك، حيث إن ذلك جاء مدفوعة بالتغيرات التي تحدث بسعر الذهب العالمي والدولار داخل البورصات العالمية، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر التحديثات التي تُجرى على أسعار المشغولات الذهبية في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الشراء نحو 3770 جنيهًا للجرام الواحد.

بينما سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 4331.4 جنيهًا للبيع، وللشراء 4308.6 جنيهًا للجرام.

ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار 18 إلى 3248.6 جنيهًا للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية والدمغة الضريبية، والشراء سجل نحو 3231.4 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

ولمعرفة باقي أسعار المعادن الثمينة في محلات الصاغة، فإنها جاءت كما يلي:-