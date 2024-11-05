رابط تسجيل الحج بالكويت 2025 …. وما هي الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية عن تخصيص رابط تسجيل الحج بالكويت 2025، وذلك بداية من يوم 30 أكتوبر ولمدة 15 يوم، حيث يمكن للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2025 التسجيل عبر المنصة الالكترونية للحج، وأكدت الوزارة على الراغبين في التسجيل سرعة التقديم على المنصة قبل إنتهاء المدة التي أعلنت عنها الوزارة، ليتم فرز الطلبات المقدمة واختيار الأفراد التي انطبقت عليهم شروط الصرف، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التقديم في حج الكويت 2025، والشروط اللازمة ……

رابط تسجيل الحج بالكويت 2025

حيث أعلنت الحكومة الكويتية عن تخصيص رابط للتسجيل في الحج بالكويت 2025، تيسيراً على عدد كبير من الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج الذي يعد أهم ركن من أركان الإسلام، وإليكم الخطوات …..

زيارة المنصة الالكترونية لوزارة الأوقاف للكويت من هنا.

انقر على خانة تسجيل الكويتيين.

ثم انقر على موافق على الشروط والأحكام.

ادخل الرقم المدني للمواطن المتقدم.

سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل لتأكيد عملية التسجيل.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

انقر على التعهد بصحة البيانات ,

ارفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر على حفظ البيانات .

شروط التسجيل في قرعة الحج 1446 بالكويت