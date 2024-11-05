بالرقم القومي …. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة نوفمبر 2024 وأهم الشروط اللازمة لاستخراجه

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن كارت الخدمات المتكاملة نوفمبر 2024، الذي يقدم العديد من الخدمات الطبية للأفراد أصحاب متلازمة داون وذوي الإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية وغيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وأهم الشروط اللازمة لاستخراجه….

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة نوفمبر 2024

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، تيسيراً على عدد كبير من الراغبين في استخراج الكارت والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لحامليه، وإليكم الخطوات….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت.

ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بطلب استخراج الكارت سواء بالقبول أو الرفض.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يقدم كارت الخدمات المتكاملة عدد من المميزات ومنها حصول المتقدم على 5% من فرصة التوظيف في القطاع الحكومي.

تسهيل عملية الدمج لحاملي الكارت في المعاهد والجامعات.

يقدم الكارت الرعاية الصحية المجانية في المستشفيات الحكومية,

إعفاء حاملي الكارت من دفع الجمارك الخاصة بالأجهزة التعويضية وسيارات المعاقين.

ويعفى حاملي كارت الخدمات المتكاملة من دفع المصاريف الدراسية في مراحلة التعليم الأساسي والجامعات.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في استخراج كارت الخدمات المتكاملة وهي: