كل يوم سعر جديد للذهب… تعرف على سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 5 من نوفمبر 2024 استقرارا ملحوظا فى بداية التعاملات الصباحية فى سوق الصاغة، وجاء هذا الاستقرار بعد تذبذب الأسعار فى الفترات السابقة، ويتوقع خبراء الذهب أرتفاع أسعار الذهب قبل أنتهاء العام ليصل جرام الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيها، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم أسعار الذهب فى بداية التعاملات.

سعر الذهب اليوم.

جاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 من نوفمبر 2024 على النحو التالى:

سعر الذهب عيار 24.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4331 جنيها للشراء وبينما وصل سعره 4354 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 22.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 3970 جنيها للشراء وبينما وصل سعره 3991 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيها للشراء وبينما وصل سعره 3810 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 18.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3249 جنيها للشراء وبينما وصل سعره 3266 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2527 جنيها للشراء وبينما وصل سعره 2540 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 12.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2166 جنيها للشراء وبينما وصل سعره 2177 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب.

سجل سعر الجنيه الذهب الذى يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 نحو 30320 جنيها للشراء، بينما سجل سعر 30480 جنيها للبيع.

سعر مصنعية الذهب.

تختلف سعر مصنعية الذهب من محل لأخر ومن تاجر لأخر على حسب القطعة الذهبية، وتتراوح المصنعية على الذهب بين 50 جنيها إلى 250 جنيها، لذلك يجب عند الشراء مقارنة أسعار المصنعية بين محلات الصاغة المختلفة للشراء بأفضل سعر.