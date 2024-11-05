اضبطها الآن.. يمكنك متابعة أهم المباريات الرياضية اليوم على تردد قناة أبو ظبي

قناة أبوظبي الرياضية هي قناة رياضية رائدة في العالم العربي، تتبع شبكة قنوات أبوظبي الإعلامية، تقدم القناة تغطية شاملة لأبرز البطولات المحلية والدولية، مثل الدوري الإماراتي ودوري أبطال آسيا، تتميز القناة بنقل المباريات مباشرة، وتقديم تحليلات متعمقة من نخبة المحللين الرياضيين، تشمل برامجها محتوى تحليليًا وأخباريًا لإطلاع المشاهدين على آخر المستجدات الرياضية، مما يجعلها خيارًا مميزًا لعشاق الرياضة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يمكنك متابعة قناة أبوظبي الرياضية عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

يرجى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات للاستمتاع بمشاهدة قناة أبوظبي الرياضية ومتابعة أحدث المباريات والبرامج الرياضية.

أهم مباريات اليوم على قناة أبو ظبي

اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، تقدم قناة أبوظبي الرياضية تغطية حية لعدة مباريات هامة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة. أبرز هذه المباريات:

النصر السعودي vs العين الإماراتي: تقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية (7:00 مساءً بتوقيت مصر) على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

باختاكور الأوزبكي vs الريان القطري: تُلعب المباراة في الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية (3:00 عصرًا بتوقيت مصر).

جوهور دار التعظيم الماليزي vs أولسان هيونداي الكوري الجنوبي: تبدأ المباراة في الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت السعودية (1:00 ظهرًا بتوقيت مصر).

يمكنكم متابعة هذه المباريات عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث سيتم تقديم تغطية شاملة وتحليل فني قبل وبعد المباريات.