خطوات التقديم على التجنيد الموحد 1446 في السعودية …. والدفاع السعودي تعلن عن موعد التقديم والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح التقديم على التجنيد الموحد 1446 في السعودية، لعدد من الوظائف العسكرية سواء للنساء أو الرجال والتي تشمل رتب رقيب ووكيل رقيب وجندي أول وعريف، وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلن عنها لحاملي الشهادة الجامعية والثانوية العامة وما يعادلها، وأشارت الوزارة إلى أن التقديم سوف يكون متاح بشكل الكتروني تسهيلاً على عدد كبير من الراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التقديم والشروط المطلوبة…….

خطوات التقديم على التجنيد الموحد 1446 في السعودية

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتقديم على التجنيد الموحد 1446، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي للتجنيد الموحد في السعودية 1446.

ادخل على المنصة واضغط على تسجيل الدخول.

ابحث عن قسم الوظائف واختر الوظيفة المناسبة لك.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ارفق المستندات والوثائق المطلوبة.

في النهاية انقر على “ارسال الطلب”.

شروط التقديم في التجنيد الموحد 1446 للسيدات

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن عدد من الشروط التي يجب أو تتوافر في السيدات التي ترغب في التقديم على الوظائف المعلن عنها، وهي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومن أصل سعودي.

ألا يتجاوز سن المتقدمة عن 21 عام.

أن تكون المتقدم حاصلة على المؤهل الدراسي المناسب للوظيفة.

أن تكون المتقدم حسنة السير والسلوك.

أن تجتاز المتقدمة اختبار الكشف الطبي .

وأخيراً ألا تكون المتقدمة ليس لديها مهنة أو وظيفة في أي جهة حكومية .

شروط التقديم في التجنيد الموحد للرجال 1446