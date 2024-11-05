النصر والعين في مواجهة نارية اليوم.. صراع القمة الآسيوية على أرض الرياض

تستعد الجماهير العربية لمتابعة مباراة نارية تجمع بين نادي النصر السعودي ونادي العين الإماراتي في واحدة من أهم مواجهات دوري أبطال آسيا للنخبة، تأتي هذه المباراة في ظل أجواء حماسية ورغبة قوية من الفريقين لتحقيق الانتصار، بالنسبة للنصر، فهي فرصة لتعزيز مكانته والمنافسة بقوة على التأهل، بينما يسعى العين لاستعادة الثقة بعد خسارته الأخيرة وتقديم أداء مميز يليق بتاريخه وجماهيره، وإليكم تفاصيل مباراة اليوم بين النصر والعين.

موعد مباراة النصر والعين اليوم

يستضيف نادي النصر السعودي فريق العين الإماراتي اليوم، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، تُقام المباراة على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين

تنقل مباراة النصر السعودي والعين الاماراتي العديد من القنوات والتي منها التالي:

قناة SSC السعودية: المعلق عبد الله الحربي.

قناة أبوظبي الرياضية: المعلق عامر عبد الله.

قناة الكأس القطرية: المعلق العماني البلوشي.

قناة الرابعة العراقية: المعلق عباس الزركاني.

يمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر هذه القنوات والاستمتاع بتعليق مميز وتحليل فني قبل وبعد اللقاء.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

يمكنك متابعة قناة أبوظبي الرياضية عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الترددات التالية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

يرجى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات للاستمتاع بمشاهدة قناة أبوظبي الرياضية ومتابعة أحدث المباريات والبرامج الرياضية.