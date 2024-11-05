“الحق بسرعة”رابط التقديم على وظائف السكة الحديد 2024…… والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الشباب عن رابط التقديم على وظائف السكة الحديد 2024، التي تعد من أهم الفرص التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الشباب الراغب في الالتحاق بمهنة لها دخل مناسب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وكانت هيئة السكك الحديد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في الوظائف المعلن عنها وإليكم التفاصيل…….

رابط التقديم على وظائف السكة الحديد 2024

حيث أعلنت هيئة السكك الحديد عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة بها، وهي:

صيانة الخطوط والقطارات.

إدارة وتشغيل السكك الحديد.

خدمة العملاء.

الهندسة والتطوير.

الإدارة المالية.

التسويق والترويج.

البحث والتطوير.

كما أعلنت الهيئة عن حاجتها للوظائف القيادية التخصصية وهي:

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتدريب الإداري.

مدير عام الإدارة العامة لسياسات الموارد البشرية.

مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتدريب الإداري.

رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية.

مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكك الحديدية

صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع.

6 صور شخصية مقاس 4*6.

شهادة خبرة.

صحيفة الحالة الجنائية.

خطاب تحليل مخدرات معتمد من مستشفى حكومي.

شهادة المؤهل الدراسي.

شروط التقديم لوظائف السكة الحديد الجديدة 2024

وأعلنت الهيئة عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي: