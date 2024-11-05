انطلاق مسابقة الشبه الطبي 2024 بالجزائر.. فرصتك للانضمام إلى الكوادر الصحية المؤهلة قريباً

تعمل وزارة الصحة الجزائرية على تعزيز قدرات القطاع الصحي بتوفير كوادر مؤهلة من خلال مسابقة الشبه الطبي 2024، التي تهدف إلى استقطاب المهتمين بخدمة المجتمع والرعاية الصحية، هذه المسابقة تتيح الفرصة للراغبين في الاندماج في مجالات طبية متنوعة تشمل المساعدين الطبيين، التخدير، العلاج الطبيعي، ومساعدي أطباء الأسنان، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات الطبية، من خلال توفير فرص التكوين والتأهيل، تسعى الوزارة لتأمين جيل جديد من المتخصصين القادرين على العمل بكفاءة تحت مختلف الظروف الصحية.

كيفية التسجيل في مسابقة الشبه الطبي 2024 الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن فتح باب التسجيل لمسابقة الشبه الطبي لعام 2024، والتي تهدف إلى تكوين كوادر مؤهلة في مجالات متعددة مثل مساعدي التمريض، مساعدي جراحي الأسنان، وأعوان رعاية الأطفال، للتسجيل في هذه المسابقة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الرقمية المخصصة للتسجيل عبر الرابط: formation.sante.gov.dz. إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب بإدخال معلوماتك الشخصية المطلوبة. بعد تسجيل الدخول، املأ استمارة التسجيل الإلكترونية بدقة، مع التأكد من صحة المعلومات المدخلة. قم بمسح الوثائق التالية ضوئيًا وإرفاقها بالاستمارة: طلب خطي للمشاركة في المسابقة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة مدرسية وكشف نقاط السنة الثالثة ثانوي.

شهادة الإقامة. بعد إكمال جميع الخطوات، تأكد من صحة المعلومات والوثائق المرفقة، ثم قم بتأكيد التسجيل.

موعد مسابة الشبه الطبي

موعد إجراء مسابقة الشبه الطبي في الجزائر لعام 2024 هو يوم السبت 30 نوفمبر، حيث تُجرى المسابقة لتأهيل كوادر صحية بمختلف التخصصات المطلوبة، يتمكن المتقدمون المقبولون من سحب الاستدعاءات خلال الفترة الممتدة من الخميس 21 نوفمبر إلى الاثنين 25 نوفمبر 2024.