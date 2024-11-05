“شو بيقولوا الحيوانات يا لولو” خطوات تثبيت قناة وناسة بيبي 2024 على أجهزة الاستقبال

قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تبث محتوى ترفيهي خاص بالأطفال، فهي الأشهر بمجموعة الشخصيات التي تقدمها والتي استطاعت في فترة قصيرة جدا أن تصل إلى قلوب ملايين من الأطفال في جميع الوطن العربي، حيث تحرص إدارة القناة دائما على استمرار تقديم محتوى مميز يختلف عن القنوات الفضائية المتخصصة في هذا المجال أيضا، حيث أصبحت قناة وناسة وجهة مفضلة عند الآباء لكونها قناة آمنة مجانية تعمل على مدار اليوم وتخلق روح من السعادة والمتعة والمرح لدى الأطفال، وحرصا من إدارة القناة على استمرار العمل بأفضل جودة في الصوت والصورة، فقد أتاحت بيانات تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية والتي نعرضها في السطور التالية.

خطوات تثبيت قناة وناسة على أجهزة الاستقبال

للتمكن من مشاهدة المحتوي الخاص بقناة وناسة والتي أصبحت رائدة في مجال بث الأغاني والأناشيد الترفيهية والرسوم المتحركة بألوانها الجذابة يمكننا القيام بالتالي:

أولا النقر على زر “القائمة” للانتقال إلى قائمة الإعدادات وذلك باستخدام جهاز التحكم عن بعد الريموت كنترول.

ثم تحديد خيار “القنوات” والضغط على زر “البحث اليدوي” أو زر “التثبيت اليدوي”.

ثم تحديد نوع القمر الصناعي سواء (نايل سات/ عرب سات).

بعد ذلك نقوم بإدخال بيانات التردد المتمثلة في رقم التردد ونوع الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

ثم اضغط على زر “بحث” لتبدأ عملية البحث عن القناة.

بعد اكتمال البحث اضغط على أيقونة “تثبيت”.

وأخيرا أكد على إتمام العملية عن طريق الضغط على زر “موافق”.

وأخيرا اضغط على زر “حفظ التغييرات” لضمان الوصول السريع إلى القناة والاستمتاع بمحتوى قناة وناسة لتوفير أكبر وقت ممكن من المرح والتسلية عند طفلك.

تردد قناة وناسة على أجهزة الاستقبال

تتميز قناة وناسة أنها متاحة على الأقمار الصناعية المختلفة حيث استطاعت الوصول إلى ملايين من المشاهدين في كل بيت بالمجتمع العربي وذلك لأنها تحرص دائما على الأعداد والتقاليد الاجتماعية التي يتميز بها العرب وفيما يلي نقدم بيانات التردد على:

القمر الصناعي (نايل سات):

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ .

القمر الصناعي (عرب سات):