قنبلة الالترا سامسونج الجديد.. سعر و مواصفات Samsung Galaxy S25 Ultra

شركة سامسونج Samsung تستعد قريبًا لطرح هاتفها الجديد المرتقب Galaxy S25 Ultra، حيث من المتوقع أن يكون موعد طرح هاتف Galaxy S25 Ultra أوائل العام المقبل بشكل رسمي من قبل الشركة، إذ سيشمل عدة ميزات حصرية وترقيات حديثة من العيار الثقيل لتنافس به أهم الهواتف الرائدة المتاحة بالأسواق، وإلى جانب هذا الهاتف، سيتم طرح هاتفان آخران تابعين إلى سلسلة S25، فضلًا عن الإصدار القياسي والمتغير Plus، إذ تعتزم الشركة دعم مواصفات جهاز Ultra بمجموعة مميزة من الإضافات.

سعر ومواصفات s25 ultra

الهاتف يأتي بمواصفات رائدة تجعله الخيار الأمثل لأعداد كبيرة من المستخدمي خاصة عشاق التقنية:

مزود بشاشة بحواف أقل حجمًا مقاس 6.8 إنش دقتها Quad HD +، ومعدل تحديث 120 هرتز، وعدة تقارير أشارت إلى الاستعانة بتحديثات لتحسين الشاشة عملت على تقريب الزوايا عكس سابقه.

مزود بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا تقريب ثانوي دقة تصل إلى 10 ميجابكسل مع تقريب 3X، كاميرا تقريب بيريسكوب أساسي دقتها تصل إلى 50 ميجابكسل مع ميزة تقريب 5X، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع تبلغ دقتها 50 ميجابكسل.

سلسلة S هواتفها تكون بسعة تصل إلى 5000 مللي أمبير، مدعمة بشحن سريع قوته تصل إلى 45 وات، مزودة بتحسينات تعمل على إطالة عمر البطارية.

يأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite.

نظام التشغيل أندرويد 15.

واجهة استخدام الهاتف One UI 7.

أما عن ذاكرة الهاتف العشوائية 16 جيجابايت / مع ذاكرة صلبة بحجم يصل إلى 1 تيرابايت

سعر سامسونج S25 الترا بالدولار

السعر المتوقع الخاص بهاتف Galaxy S25 Ultra يعد أغلى بالمقارنة مع أسعار الأجيال السابقة، ومن المرتقب أن تبدأ الأسعار بداية من 1550 دولارا أمريكي، وذلك للنسخة ذات سعة 256 جيجابايت، وبالسوق السعودي السعر يعادل 4800 ريال سعودي.