استلم جائزتك.. طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأهم الشروط المطلوبة

تعد طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من الأشياء التي لها أهمية كبيرة، عند كثير من مواطني الوطن العربي في العديد من الدول، حيث روح المغامرة والتي تغمر الكثير من الشباب والشابات، من أجل الفوز بالجائزة الكبرى التي تعد أكبر جائزة عبر كل برامج المسابقات التلفزيونية، والجدير بالذكر أن الإعلامي المتميز ” مصطفى أغا ” يضيف جو مثير على المسابقة، التي يتم بثها عبر شاشة قنوات MBC وفي مقالنا نتعرف على كيفية الإشتراك في المسابقة.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

يعد الفوز في المسابقة من أكبر الأحلام التي قد تراود أفكار المشتركين، لأنها توفر جوائز قيمة لم توفرها أي مسابقة في دول الوطن العربي على الإطلاق، لذلك يبادر كل الأفراد نحو طرق الاشتراك في المسابقة، الذي يمكن أن يتم من خلال أحد الطرق التالية:

في بداية الخطوات يجب على من يرغب الاشتراك فتح متجر التطبيقات على الهاتف المحمول.

في خانة البحث يتم كتابة تطبيق الحلم.

بعد إتمام عملية التحميل والتثبيت اضغط على أيقونة الفتح.

ثم انقر فوق “حساب جديد” من خلال رقم الهاتف الخاص بك.

ثم ابدأ في تسجيل بياناتك الشخصية وهي الاسم كما ورد في بطاقة الهوية وسجل تاريخ الميلاد.

اقرأ كل الشروط وانقر أمام الموافق.

أدخل الكود الذي تتلقاه عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل في الخطوات.

بعد إتمام عملية التسجيل إبدأ في إرسال الإجابات لكل الأسئلة التي ترسل إليك بشكل منتظم.

اختم بإرسال الإجابات الصحيحة حتى تعزز فرصتك في الفوز.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم

يقبل الملايين من المواطنين على الاشتراك في مسابقة الحلم، لذلك أعلنت المسابقة عن شروط الاشتراك التي تعد بسيطة وغير معقدة على الإطلاق، وهي تتلخص في النقاط التالية: