“أضبط الآن”.. تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2024 كل ما تحتاج معرفته لمتابعة محتوى مميز للأطفال

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الطفولية الرائدة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم الأخلاقية وبفضل المحتوى الجذاب والمتميز، استطاعت قناة طيور الجنة جذب ملايين المشاهدين في هذا المقال، سنستعرض الترددات الجديدة للقناة وكيفية استقبالها.

تحديث تردد قناة طيور الجنة 2024

على قمر نايل سات

للاستمتاع بمحتوى قناة طيور الجنة، يمكن ضبط التردد الجديد على قمر نايل سات كما يلي:

التردد: 11274

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

على قمر عرب سات

يمكن أيضًا متابعة قناة طيور الجنة عبر عرب سات، حيث يمكن استقبال التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11310

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية استقبال قناة طيور الجنة

إذا كنت ترغب في استقبال قناة طيور الجنة على جهازك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك. انقر على أيقونة “إضافة جديد” أو “التثبيت اليدوي”. حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات) وأدخل التردد ومعامل الترميز واستقطاب القناة. اضغط على زر البحث لتبدأ عملية البحث عن القنوات. انتظار التحميل: انتظر لبضع ثوانٍ حتى يتم عرض القناة. بمجرد ظهور القناة، يمكنك النقر على أيقونة “موافق” لحفظ القناة. باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة استقبال قناة طيور الجنة والاستمتاع بمحتواها الممتع والمفيد، الذي يلبي احتياجات الأطفال في مختلف الأعمار.

مميزات قناة طيور الجنة

تتمتع قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة بين قنوات الأطفال، نظرًا لمحتواها الجذاب والممتع إليك أبرز مميزاتها: