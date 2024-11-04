بالرقم الامتحاني..رابط الحصول على كشوفات نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2024 بجميع محافظات العراق

ينتظر الطلاب بفارغ الصبر عرض نتائج السادس الإعدادي للدور الثالث، المقرر انتهاءه يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، وتعتبر هذه المرحلة الدراسية من أهم المراحل التي يمر بها الطلبة، حيث تحدد مسارهم نحو المرحلة الجامعية بناءً على أدائهم وتواصل وزارة التربية العراقية جهودها لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه النتائج.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث

نتائج السادس الإعدادي للدور الثالث لعام 2024، حيث بدأت الامتحانات في 29 أكتوبر وستستمر حتى 6 نوفمبر بعد انتهاء هذه الفترة، ستقوم وزارة التربية العراقية بنشر النتائج عبر موقعها الرسمي، مما يسهل على الطلاب الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة وسيكون هناك رابط مخصص على الموقع يتيح للطلبة إدخال معلوماتهم والحصول على نتائجهم بشكل فوري وهذه المبادرة تعكس جهود الوزارة في تسهيل الإجراءات وتقديم خدمة إلكترونية مريحة للطلاب، مما يساعدهم في تقليل القلق المرتبط بفترة الامتحانات ويمنحهم فرصة للاطلاع على نتائجهم في أسرع وقت ممكن ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على الطالب الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.

ستظهر صفحة للتحقق، يجب إدخال الرمز المطلوب.

بعد التحقق، سيتم توجيهك إلى الصفحة القادمة.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة، وهي اسم الطالب والرقم الامتحاني.

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر البحث.

سيتم تحميل النتائج، ويمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل.

لينك نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2024

للحصول على كشوفات نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2024 بجميع محافظات العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: