املئ استمارتك.. التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر 2024 ormation.sante.gov.dz مواعيد التسجيل

أعلنت مديرية التكوين التابعة إلى وزارة الصحة في الجزائر بأنه قد تم فتح باب التسجيل في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر 2024، وتعد هذه المسابقة كوسيلة مناسبة لاختيار مجموعة من أفضل الكوادر من المتقدمين للعمل فيها مناصب مساعدي التمريض العام، ومساعدي رعاية الأطفال، وكذلك أعوان لجراحي الأسنان للصحة العامة، من ناحية أخرى تم توفير العديد من التسهيلات لتيسير عملية التقديم أمام الراغبين للعمل في هذه المجالات، إذ يتم التقديم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة وسوف نوضح كافة التفاصيل في السطور التالية.

خطوات التسجيل في مسابقة شبه الطبي 2024 في الجزائر

حددت مديرية التكوين بعض الخطوات البسيطة للتسجيل الإلكتروني في مسابقة الشبه الطبّي 2024/2025، وجاءت هذه الخطوات كما يلي:

في البداية لابد من التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الرقمية لوزارة الصحة في الجزائر.

بعد ذلك عليك النقر على تسجيل كمستخدم جديد في حالة عدم امتلاك حساب سابق.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة منها: اسم المتقدم، رقم الهوية، وكذلك المستوى التعليمي.

لابد من تحديد التخصُّص الذي ترغب بالعمل به.

قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

لابد من مراجعة كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

أخيراً النقر على أيقونة الإرسال.

مواعيد التسجيل في مسابقة شبه طبي 2024/2025

أعلنت المديرية بأنه قد تم تحديد موعد بدء موعد التسجيل في مسابقة شبه الطبي للعام 2024 في الجزائر بداية من الثلاثين من أكتوبر 2024 في تمام التاسعة صباحًا، ومن المحدد أن يستمر التسجيل حتى نهاية يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر الحالي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وبمجرد إتمام التسجيل في المسابقة، يمكن للمتقدمين سحب دعواتهم للمشاركة في الاختبار، كما تم تحديد موعد سحب الاستدعاءات بداية من الخميس الموافق الحادي عشر من نوفمبر وتستمر حتى الاثنين الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر 2024.