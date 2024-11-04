7 حالات لإيقاف حساب المواطن نهائيا.. الموارد البشرية توضح أسباب إيقاف حساب المواطن وانقطاع الدعم

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسباب إيقاف حساب المواطن وانقطاع الدعم عن المستفيدين والحرمان من الراتب الشهري، حيث يرتكب البعض من المستفيدين مخالفات دون علم بالعواقب المترتبة عليها، لذا أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة الأسباب التي تؤدي لتوقف الصرف وذلك لاستمرار الاستفادة من ذلك الراتب بكل شهري لتوفير احتياجات ومتطلبات الأسرة.

أسباب إيقاف حساب المواطن

من خلال النقاط التالية نوضح حالات مخالفة شروط حساب المواطن والتي يترتب عليها معاقبة المستفيد بانقطاع الصرف، وتلك الحالات تتمثل في:

وفاة المستفيد الأساسي دون تحديث البيانات الشخصية وإخطار إدارة البرنامج. السفر خارج حدود المملكة العربية السعودية لمدة طويلة تتجاوز المدة المسموح بها وهي ثلاثة أشهر. الحصول على راتب اضافي دون تحديث البيانات. التلاعب في أوراق التسجيل ومستندات الدخل. التلاعب في العمر الحقيقي للتابعين. اخفاء راتب التابعين. الحصول على ممتلاك بقيمة عالية أو تحقيق الاستقرار المعيشي.

راتب حساب المواطن

يختلف راتب حساب المواطن من أسرة لأخرى وذلك على حسب تركيبة الأسرة، أي أن الراتب الشهري يختلف على أساس عدد التابعين وأعمارهم الحالية، حيث يزيد الراتب بزيادة التابعين، ويتحدد أيضا وفقا للراتب الشهري لرب الأسرة وأيضا التابعين لتحديد الحد المانع، ويذكر أن ذلك الراتب يصرف بزيادة ملكية قدرها 20% تم الإعلان عنها في بداية العام الحالي لتمتد حتى موعد صرف الدعم الخاص بشهر ديسمبر.

حيث يحصل رب الأسرة على 720 ريال سعودي بدلا من 360 ريال سعودي فقط، ويحصل التابع الأكبر على 360 ريال سعودي بدلا من 218 ريال سعودي فقط.