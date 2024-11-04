“استقبلها الأن” تردد قناة MBC 3 على القمر الصناعي النايل والعرب سات استمتع بمحتوى برامج متنوعة للأطفال على مدار اليوم

تعتبر قناة MBC 3 واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي تم إطلاقها منذ سنوات، حيث نالت شهرة واسعة بفضل محتواها المتنوع والممتع وتقدم القناة مجموعة من المسلسلات والأفلام الكرتونية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، بالإضافة إلى برامج تعليمية تعزز العادات الإيجابية، تعمل القناة على مدار اليوم بجودة عالية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للآباء والأمهات وفي هذا المقال، سنتناول تردد قناة MBC 3 وكيفية استقبالها عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة MBC 3

تتيح قناة MBC 3 لمتابعيها خيارات متعددة لتلقي بثها، حيث يمكن استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية التالية:

على قمر نايل سات

التردد: 11474 أو 11559

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

على قمر عرب سات

تستخدم قناة MBC 3 أحدث التقنيات لضمان عرض محتوى عالي الجودة، ويشمل ترددها على عرب سات:

التردد: 12284

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

أو يمكن استخدام التردد البديل:

التردد: 12399

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

على قمر هوت بيرد

التردد: 10930

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معدل الترميز: 30000

محتوى قناة MBC 3

تقدم قناة MBC 3 مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الأعمار، ومن أبرز البرامج المعروضة:

مغامرات دورا: يُعرض من الساعة 3:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 صباحًا. المحارب الصغير: يُعرض في تمام الساعة 1:00 صباحًا. الفريق السري: يُعرض في تمام الساعة 12:00 ظهرًا. روايات المخلاب: يُعرض في الساعة 10:30 صباحًا. عالم الطباشير: يُعرض الساعة 12:30 ظهرًا. سبونج بوب: يُعرض يوميًا الساعة 3:30 عصرًا.

بهذا، يمكن للأهالي استقبال قناة MBC 3 بسهولة والاستمتاع بمحتوى تعليمي وترفيهي يثري تجربة أطفالهم