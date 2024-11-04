كل الأطفال بيحبوها .. تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 استقبلها الآن وفرحهم بأجدد الأغاني والكرتون

يبحث الكثير من متابعي القنوات التلفزيونية الخاصة بالأطفال عن تردد قناة عمو يزيد، إذ تعد من القنوات العربية التي تعرض العديد من البرامج والأغاني الخاصة بالطفل بطريقة شيقة ومسلية للغاية، بحيث يستفيد الطفل ويتعلم العديد من المبادئ والقيم الأخلاقية، كما تعرض بعض البرامج التي تعلم الطفل أسس القراءة والكتابة، كما تعمل القناة على مدار اليوم بدون تشويش أو انقطاع، ويتم عرض البرامج بجودة عالية وصوت واضح ونقي، لذا تحظى القناة بقاعدة جماهيرية كبيرة، وحرصا من إدارة القناة على تقديم أفضل ما لديها، تقوم بتغيير تردد القناة باستمرار وسوف نوضح التفاصيل في السطور التالية.

تردد قناة عمو يزيد

يمكن ضبط تردد قناة عمو يزيد عبر مختلف الأقمار الصناعية، كما يمكن ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات عبر الترددات التالية:

تردد القناة: 10922.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة عمو يزيد على عرب سات 2024

يمكن ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، عبر الترددات التالية:

تردد القناة: 10923

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

طريقة استقبال التردد الجديد لقناة عمو يزيد 2024

تحرص إدارة قناة عمو يزيد على عرض العديد من البرامج الخاصة بالطفل بما يتناسب مع كافة الأعمار، كما يتم تغيير التردد لضمان الحصول على أفضل جودة وأنقى صورة، كما يمكنك ضبط وتحميل قناة عمو يزيد من خلال بعض اتباع الخطوات البسيطة التالية: