“وزارة السكن والعمران” لينك الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر المرحلة الأولى عبر وكالة عدل الوطنية

خلال الفترة الماضية تم البحث بصورة كبيرة من خلال المواطنين الجزائريين على نتائج سكنات عدل 3 بالجزائر المرحلة الأولى لعام 2024، وهذا يتم في حالة الإعلان عن النتيجة النهائية من قبل الوزارة حيث لم تظهر النتائج حتى اليوم ولكن يعتبر برنامج سكنات عدل من أفضل البرامج التي تخص الدعم التي توفر الوحدات السكنية للمتطابق عليهم الشروط الواجبة، حيث وفرت ميزة التقسيط لذلك يرغب العديد من المواطنين معرفة الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المقدم من وزارة السكن والعمران في الجزائر.

ما هي خطوات الاستعلام عن نتائج سكنات عدل 3 الجزائر

قامت وزارة الإسكان والتعمير بالجزائر بتقديم خدمة الاستعلام عن نتيجة السكنات عدل 3 في الجزائر بصورة إلكترونية من خلال الرابط الرسمي بالوزارة ومن أهم خطواتها ما يلي:

يجب الدخول إلى الموقع الخاص التابع إلى وكالة عدل الجزائر الوطنية.

في هذه الخطوة يتم الضغط على كلمة الخدمة الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول ومن خلالها عليك بإدخال جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع.

اضغط على كلمة أسماء المقبولين بسكنات عدل 3.

في هذه الخطوة عليك الضغط على كلمة الاستعلام ومن خلال لها انتظر سواء كان بالرفض أو بالقبول.

أهم الشروط المطلوبة في برنامج سكنات عدل 3 الجزائر

يتواجد عدة شروط حتى تتمكن من تسجيل في عدل 3 الجزائر لعام 2024 ومن أهم خطواتها ما يلي: