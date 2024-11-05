“سعر الذهب عيار 21؟؟”.. تعرف علي أسعار الذهب في مصر .

يشهد الذهب هذه الأيام حالة من الهدوء والاستقرار والتي سيطرت على سعر الذهب اليوم، في السوق العالمية والمحلية، بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية والصاغة المصرية، ليسجل متوسط جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 3790 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم في الصاغة
|الذهب عيار 18
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|الذهب عيار 21
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|الذهب عيار 24
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|الجنيه الذهب
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سعر الذهب اليوم
- سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن 3248.57 جنيها للشراء، و3240 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.
- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3790 جنيها للشراء، و3780 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.
- وسجل سعر الذهب عيار 24 الآن 4331.43 جنيها للشراء، و4318 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.
- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30 ألفا و320 جنيها للشراء، مقابل 30 ألفا و310 جنيها للبيع.
معلومات حول الذهب
- يعود استخدام الذهب لأغراض الزينة إلى العصور القديمة الضاربة في التاريخ؛ ففي ثمانينات القرن العشرين عثر في منطقة بلاد الشام على مشغولات ذهبية في مقبرة كهفية تعود إلى العصر النحاسي.
- عبر التاريخ كانت تيجان الملوك أكثر ما تصنع من الذهب، كما استخدم بشكل كبير في صنع الحليّ مثل القلائد والأطواق وغيرها. وصف إسطرابون وديودور الصقلّي الأساليب البدائية التي استخدمت قديماً في تعدين الذهب، ومن بينها إشعال النيران.
- حوالي 75% من الذهب المتداول حالياً قد استخرج منذ سنة 1910؛ ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي فإنّ الكمّية الإجمالية للذهب المستخرجة في العالم تبلغ حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل تلك الكمّية بمكعّب طول ضلعه حوالي 21 متر تقريباً؛ أمّا الاحتياطي العالمي تحت سطح الأرض فيصل إلى 54 ألف طن.