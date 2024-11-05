“سعر الذهب عيار 21؟؟”.. تعرف علي أسعار الذهب في مصر .

يشهد الذهب هذه الأيام حالة من الهدوء والاستقرار والتي سيطرت على سعر الذهب اليوم، في السوق العالمية والمحلية، بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية والصاغة المصرية، ليسجل متوسط جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 3790 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

الذهب عيار 18 أسعار الذهب عيار 18 اليوم في مصر على 3248.57 جنيها . الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 21 اليوم في مصر على 3790 جنيها . الذهب عيار 24 أسعار الذهب عيار 24 اليوم في مصر على 4331.43 جنيها . الجنيه الذهب أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر على 30320 جنيها .

سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن 3248.57 جنيها للشراء، و3240 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3790 جنيها للشراء، و3780 جنيها للبيع، دون مصنعية أو ضريبة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الآن 4331.43 جنيها للشراء، و4318 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30 ألفا و320 جنيها للشراء، مقابل 30 ألفا و310 جنيها للبيع.

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