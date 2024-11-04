قبل مباراة باير ليفركوزن.. أول تعليق من مدرب ليفربول بشأن منشور محمد صلاح عن رحيله نهاية الموسم

تشهد الملاعب الإنجليزية والأوربية سيطرة تامة من قبل الملك المصري محمد صلاح، اللاعب الذي تحطمت تحت قدماه الكثير من الأرقام القياسية، سواء على مستوى الدوري الممتاز أو دوري أبطال أوربا، وبعد أمسية السبت الماضي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف أمام منافسه العنيد برايتون، وإحراز الملك المصري هدف الفوز، الهدف الذي أشعل كافة مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نشر سلاح تغريدة على منصة إكس ترجمها الكثير انه سيرحل عن ليفربول بعد نهاية هذا الموسم.

تغريدة محمد صلاح على منصة اكس

بعد أمسية السبت الماضي، وإحراز محمد صلاح هدف الفوز أمام فريق برايتون، نشر الملك المصري تغريدة على حسابه الرسمي على منصة اكس، نصها وفق لما يلي:

قمة جدول الترتيب، هو المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك، كلّ الفرق تفوز في المباريات لكن هناك بطل واحد في النهاية، وهذا ما نريده”، “شكرًا لكم على دعمكم في الليلة الماضية، مهما حدث، لن أنسى أبدًا شعور تسجيل (الأهداف) في (ملعب) أنفيلد”.

تعليق من آرني سلوت على تغريدة محمد صلاح

أكد آرني سلوت في مؤتمر صحفي، منذ قليل ،أنه لا يتابع منشورات لاعبي فريقه، بل يتحدث معهم فقط، كما أكد أن صلاح في مكانة جيدة للغاية منذ قدومه ليفربول، كما أضاف أن ما يهم هو كيف يلعب وليس ما يقوله، وأن سلوت حتى الآن لم يتحدث مع صلاح عن منشوره، ولكن ما يهم الآن هو مباراة ليفربول وباير ليفركوزن.

موعد مباراة ليفربول وباير ليفركوزن

يشهد ملعب الآنفيلد، الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر 2024، مباراة الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوربا، حيث يستضيف ليفربول فريق باير ليفركوزن الأماني، بقايدة المدرب الكبير تشافي ألنسو، الجدير بالذكر أن كافة الأندية الإنجليزية المشاركة في البطولة هذا العام قد حصلت على النقاط كاملة للثلاث مباريات الماضية، ويترقب الكثير ظهور جديد لفخر العرب المصري محمد صلاح وإحرازه هدف جديد يجعله ضمن أفضل هدافي دوري أبطال أوربا على مر التاريخ، صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور برصيد 164 هدف.