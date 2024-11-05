“سعر الدولار اليوم؟؟”.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا طفيفًا، ليكسر حاجز الـ49 للبيع والشراء، وسجل متوسط سعر الدولار الآن نحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع مقارنًة بـ 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع بالأيام الماضية .
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
|سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
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- يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.01 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار ب 49.11 جنيه .
|سعر الدولار اليوم في بنك مصر
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- يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.01 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار ب 49.11 جنيه .
|سعر الدولار اليوم في بنك CIB
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- يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.03 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار ب 49.13 جنيه .
|سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
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- يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.03 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار ب 49.03 جنيه .
|سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
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- يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.05 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار ب 49.15 جنيه .
|سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد
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- يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.05 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار ب 49.15 جنيه .
|سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
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- يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.03 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار ب 49.13 جنيه .
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنك المركزي
|الدولار الأمريكي
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- يأتي سعر الشراء للدولار الأمريكي ب 49.02 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار الأمريكي ب 49.15 جنيه .
|اليورو
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- يأتي سعر الشراء لليورو ب 53.47 جنيه .
- يأتي سعر البيع لليورو ب 53.63 جنيه .
|الجنيه الإسترليني
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- يأتي سعر الشراء للجنيه الإسترليني ب 63.59 جنيه .
- يأتي سعر البيع للجنيه الإسترليني ب 63.80 جنيه .
|دولار كندي
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- يأتي سعر الشراء للدولار الكندي ب 35.27 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار الكندي ب 35.37 جنيه .
|ريال سعودي
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- يأتي سعر الشراء للريال السعودي ب 13.05 جنيه .
- يأتي سعر البيع للريال السعودي ب 13.08 جنيه .
|دينار كويتي
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- يأتي سعر الشراء للدينار البحريني ب 159.76 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدينار البحريني ب 160.72 جنيه .
|دينار بحريني
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- يأتي سعر الشراء للدولار ب 129.95 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدولار ب 130.46 جنيه .
|درهم إماراتي
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- يأتي سعر الشراء للدرهم الإماراتي ب 13.34 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدرهم الإماراتي ب 13.38 جنيه .
|ريال عماني
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- يأتي سعر الشراء للريال العماني ب 127.25 جنيه .
- يأتي سعر البيع للريال العماني ب 127.75 جنيه .
|دينار أردني
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- يأتي سعر الشراء للدينار الأردني ب 69.04 جنيه .
- يأتي سعر البيع للدينار الأردني ب 69.33 جنيه .