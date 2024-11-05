“سعر الدولار اليوم؟؟”.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنية المصري

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا طفيفًا، ليكسر حاجز الـ49 للبيع والشراء، وسجل متوسط سعر الدولار الآن نحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع مقارنًة بـ 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع بالأيام الماضية .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.01 جنيه .

يأتي سعر البيع للدولار ب 49.11 جنيه . سعر الدولار اليوم في بنك مصر يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.01 جنيه .

يأتي سعر البيع للدولار ب 49.11 جنيه . سعر الدولار اليوم في بنك CIB يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.03 جنيه .

يأتي سعر البيع للدولار ب 49.13 جنيه . سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.03 جنيه .

يأتي سعر البيع للدولار ب 49.03 جنيه . سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.05 جنيه .

يأتي سعر البيع للدولار ب 49.15 جنيه . سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.05 جنيه .

يأتي سعر البيع للدولار ب 49.15 جنيه . سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي يأتي سعر الشراء للدولار ب 49.03 جنيه .

يأتي سعر البيع للدولار ب 49.13 جنيه .

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنك المركزي