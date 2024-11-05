الحكومة الجزائرية: زيادة منحة البطالة الى 20,000 دينار جزائري في هذا الموعد + طريقة التسجيل في المنحة

أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا عن موعد زيادة منحة البطالة، ويأتي ذلك في إطار جهودها لتحسين الوضع المالي للعاطلين عن العمل وتقديم دعم أكبر لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، هذه الزيادة تأتي لتخفيف العبء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود أو أولئك الذين يواجهون صعوبات في العثور على فرص عمل مناسبة، كما تشير الحكومة صرف الزيادة سيتم تحويلها على المبالغ المقررة إلى حسابات المستفيدين المسجلين وفقا للشروط المعمول بها.

زيادة مبلغ منحة البطالة

أكدت الحكومة الجزائرية على زيادة مبلغ منحة البطالة الى 20000 دينار جزائري مع بداية عام 2025، ويأتي هذا الإجراء نتيجة للضغوط المتزايدة على المواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة في الآونة الأخيرة، ومنها فقد أكدت الحكومة أن هذه الزيادة ستساعد العديد من المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل توفير الغذاء، ودفع فواتير الخدمات وغيرها، كما تهدف الزيادة إلى تشجيع العاطلين على البحث عن عمل.

طريقة التسجيل في منحة البطالة

بعد التعرف على موعد زيادة مبلغ منحة البطالة والذي يأتي كإشارة من الحكومة لتوفير دعم ملموس للفئات الأكثر احتياجاً، فقد لاقت هذه الخطوة ترحيب كبير من المواطنين، على أمل أن تستمر الحكومة في تقديم المزيد من المبادرات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ولمعرفة طريقة التسجيل في منحة البطالة عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

اختر خيار إنشاء حساب جديد.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية، اضغط على أيقونة منحة البطالة.

أدخل جميع المعلومات اللازمة.

قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لعملية التسجيل.

اضغط على ارسال الطلب.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر لعام 2024

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، تم وضع مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على منحة البطالة، وهي كالتالي: