هنا رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي فور ظهورها لكافة المحافظات

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الدفعة القادمة لذلك سوف نوضح لكم الضمانات اللازمة للحصول على الدعم.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

وضحت وزارة العمل العراقية بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق الوجبة الاخيرة السابعة لم تظهر حتى اليوم ولكن أكدت بأن يمكن الحصول على نتائج أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها من قبل منصة مظلتي لذلك إليكم الطريقة بالخطوات كالآتي بالتفصيل:

في البداية عليك زيارة موقع منصة مظلتي في عموم العراق.

بعد ذلك انقر على زر الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعدها حدد المحافظة في العراق.

اختر نتيجة الوجبة السابعة إذا تم الإعلان عنها.

ثم النقر على زر الاستعلام عن الأسماء المقبولة.

بذلك يتم معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق