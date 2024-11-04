واحد اتنين سوسو راحت فين.. تابع احلى مغامرات سوسو بعد ضبط التردد الجديد لقناة كراميش 2024 على النايل سات او عرب سات

نجحت قناة كراميش الفضائية في تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي لاقت استحسان العديد من الأطفال مما جعلهم يحبون المحتوى الذي تعرضه القناة على مدار اليوم أصبحت كراميش واحدة من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأطفال وتمكنت من توفير إمكانية استقبالها عبر رسيفر يعمل على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات في هذا السياق سنستعرض التردد الحالي لقناة كراميش لمتابعة كافة البرامج الغنائية التي تقدمها على مدار اليوم.

التردد الجديد لقناة كراميش 2024 على النايل سات

تسعى الأسرة العربية إلى ضبط تردد قناة كراميش الفضائية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لتلبية رغبات عدد كبير من المتابعين والمشاهدين المهتمين بمحتوى القناة المخصص للأطفال لذلك نقدم لكم اليوم تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات مع كافة التفاصيل المتاحة لدينا حاليا:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش: 11315 أو 11390

كما الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش الجديد على عرب سات 2024

تقدم قناة كراميش الفضائية عبر القمر الصناعي عرب سات مجموعة متنوعة من الأغاني التي حازت على إعجاب الأطفال لذلك سنوضح لكم التردد الحالي للقناة المعروفة باسم كراميش لتمكينكم من متابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تعرضها على مدار 24 ساعة إليكم كافة التفاصيل المتاحة:

تردد قناة كراميش: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

طريقة تعديل تردد قناة كراميش

حاليا تقدم قناة كراميش مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد الجديدة التي لاقت إعجاب الكثيرين اليوم، سنستعرض كيفية تنزيل القناة على رسيفر يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات وسنوضح الطريقة الصحيحة لتثبيت القناة على الجهاز بالتفصيل كالتالي: