”افرح يا عريس” كيفية التقديم على حجز شقق الاسكان الاجتماعي فور الإعلان ومدن الطرح

قام وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بالإعلان عن بدء حجز شقق الاسكان بأكبر طرح خاص بالوحدات السكنية الجاهزة على التسليم الفوري، وقد تم البدء بالتقديم على الكراسات منذ الأحد الماضي السابع والعشرين من أكتوبر 2024، ويتضمن نحو 6575 وحدة سكنية، وهذا الطرح يشمل نحو 15 مدينة وقد تم تحديد نحو 330 وحدة سكنية خاصة بالمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أي بنسبة تصل إلى 5%، وخلال السطور القادمة سنتعرف على التفاصيل.

حجز شقق الاسكان 2024

أوضح وزير الإسكان الشروط الخاصة بالتقديم وكذلك المعلومات الخاصة بالمساحات والأسعار، وكل تلك البيانات موجودة من خلال رابط موقع (مسكن – محور الوحدات)، ويستمر التقديم على تلك الوحدات السكنية حتى السادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2024، كما ستقوم الوزارة بالإعلان عن الموعد والمكان الخاص بإجراء القرعة العلنية بعد غلق باب التسجيل، كما ستتم مراجعة الطلبات الخاصة بالحجز وحصر المواطنين الذين قد استوفوا شروط التقديم، وسيتم إخبار المقبولين بالموعد والمكان الخاص بالقرعة العلنية، وتبدأ القرعة بالمقبولين من ذوي الاحتياجات الخاصة أولًا وبعدها باقي المتقدمين.

الأماكن الخاصة بشقق سكن مصر وجنة 2204 ودار مصر

ونجد أن أماكن الشقق التابعة لسكن مصر وجنة مصر 2024 وكذلك دار مصر قد جاءت كما يلي: