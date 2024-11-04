موعد مسلسل المؤسس عثمان osman kuruluş الجزء السادس عبر القنوات الناقلة

يتساءل محبي المسلسلات التركية التاريخية عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 169 مترجمة الجزء السادس من خلال قناة الفجر الجزائرية، ويعد هذا المسلسل من أشهر المسلسلات التي نالت على إعجاب الملايين من محبي الدراما التركية في كل أنحاء الوطن العربي، ويرغب المشاهدون في معرفة أحداث المسلسل والتطورات الجديدة خلال الحلقة، وخلال هذه السطور سنتعرف على التفاصيل.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

والحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس وتابعت أحداث الحلقة السابقة، والمسلسل يركز على الدور التاريخي الذي يقوم به عثمان خلال حكمه للدولة العثمانية، في ظل الأحداث المثيرة والمشوقة ويتم عرض المسلسل في يوم الأربعاء من كل أسبوع على القناة التركية ATV في تمام الثامنة مساءًا كما يعرض المسلسل بتوقيت الإمارات في التاسعة مساءًا، وأما قناة الفجر تقوم بعرض حلقة المسلسل مترجمة في يوم الخميس في الساعة التاسعة بتوقيت السعودية ومصر والعاشرة بتوقيت الإمارات.

التردد الأحدث لقناة الفجر الجزائرية 2024

يستطيع كافة المتابعين مشاهدة معظم المسلسلات التركية الشهيرة مترجمة من خلال قناة الفجر الجزائرية ويمكن استقبالها من خلال تلك البيانات:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة هو 12034.

معدل ترميز قناة الفجر الجزائرية هو 27500.

ومعامل تصحيح خطأ القناة هو ¾.

وبالنسبة إلى معدل استقطاب القناة فهو أفقي.

تردد قناة ATV التركية

تقوم قناة atv التركية بعرض مسلسل المؤسس عثمان باللغة التركية ويمكن استقبال القناة من خلال البيانات الآتية: