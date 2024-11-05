لا تحكي مع الاغراب يا سوسو .. استقبل تردد قناة كراميش للاطفال 2024 الان مجانا على النايل سات

تردد قناة كراميش للاطفال 2024 ازدادت عمليات البحث عنه مؤخرًا، حيث تعتبر من أشهر وأهم القنوات المتخصصة للأطفال في الوطن العربي، والتي تعرض محتواها على مدار 24 ساعة بشكل مجاني دون حاجة إلى دفع رسوم أو اشتراك شهري أو أسبوعي، والجديد بالذكر أن المحتوى الذي تقوم بعرضه يناسب جميع الأعمار الصغيرة، حيث تعرض مجموعة من البرامج التعليمية الترفيهية المتنوعة التي تحث الصغار على تعلم السلوكيات والمبادئ والتقاليد المناسبة للمجتمع العربي والإسلامي.

تردد قناة كراميش للاطفال 2024

يسعى معظم أولياء أمور الصغار إلى البحث عن تردد قناة كراميش الجديد، حتى يتمكنوا من تحميل وضبط التردد الجديد للقناة، والاستمتاع بمشاهدة الأغاني والأناشيد الرائعة المصممة برسوم متحركة جذابة تلفت إنتباه الأطفال وتجعلهم يشعرون بالفرح والسعادة، ولكي يستطيع الجميع تثبيت القناة نعرض لكم كافة الترددات المختلفة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وهي كما يلي:

التردد عبر القمر الصناعي النايل سات جاء كالآتي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي (H).

الجودة: متاحة بجودتي SD و HD.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

كما يمكنكم متابعة المحتوى عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

طريقة تثبيت قناة كراميش للأطفال 2024

يمكن للجميع تحميل تردد قناة كراميش للاطفال 2024 القناة بكل سهولة على أجهزة الرسيفر الخاصة بهم، وذلك باتباع مايلي: