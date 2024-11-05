هالصيصان شو حلوين وماما زمانها جاية .. نزل تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 وتابع 24 ساعة اغاني

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 يستمر أولياء أمور الأطفال في البحث عنه على جوجل، حتى يتمكنوا من قضاء وقت ممتع مع أبنائهم دون الشعور بالملل والضيق، وذلك نظرًا لما تقوم القناة بعرضه على مدار 24 ساعة من أغاني وأناشيد جذابة تجعل الصغار يشعرون بالفرح والرقص معها وترديدها طوال الوقت، ومن الأمور الجديرة بالذكر أن الإدارة تحرص دائمًا على تقديم محتوى آمن ومناسب لجميع المراحل الصغيرة، كما أنها تسعى إلى تحسين وتطوير جودة الصوت والصورة بدقة عالية ليستمتع المشاهدين بالمحتوى بكل راحة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

ازدادت مؤشرات البحث عن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024، وذلك لتلبية مطالب الصغار في تحميل القناة لهم، وذلك بعد تغيير التردد مؤخرًا لضمان تحسين جودة البث ، ونعرض لكم في السطور التالية جميع الترددات المختلفة على الأقمار الصناعية المختلفة والتي جاءت كالتالي:

التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد الخاص بالقناة هو: 11258.

بينما معدل الترميز هو: 27500.

ومعدل الاستقطاب يكون: أفقي.

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

بينما التردد على القمر الصناعي العرب سات:

التردد الجديد هو: 11310.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

تثبيت تردد قناة طيور بيبي على النايل سات 2024

يمكنكم متابعة المحتوى الذي تقدمه القناة والاستمتاع بمشاهدة البرامج الترفيهية المتميزة وقضاء أوقات ممتعة مع أطفالكم من خلال ضبط التردد الجديد باتباع الخطوات التالية: