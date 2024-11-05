ثبتها مجانا Batoot kids .. تردد قناة بطوط كيدز 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

تردد قناة بطوط كيدز 2024 ازداد البحث عنه من قبل الآباء والأمهات، حيث تعد من ضمن أفضل القنوات الفضائية العربية المشهورة بين الأطفال في جميع البلدان العربية، حيث تقوم ببث محتوى تعليمي وترفيهي في نفس الوقت، بالإضافة إلى مجموعة من الأناشيد الدينية والتي تجعل أولياء أمور الصغار يفضلون هذه القناة لأبنائهم، لما تقدمه من محتوى جيد ومفيد لهم والذي يساعدهم في تعزيز وتطوير مهاراتهم الإبداعية والفكرية وتحثهم على الاستكشاف.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

ترغب معظم الأسر العربية في معرفة تردد قناة بطوط كيدز 2024، حتى يتمكنوا من ضبط واستقبال التردد الجديد للقناة والاستمتاع بمشاهدة أفلام الكارتون، ونوضح لكم فيما يلي كافة الترددات المختلفة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وهي كما يلي:

التردد عبر القمر الصناعي النايل سات جاء كالآتي:

تردد القناة الجديد هو: 11494.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ هو: 6/5.

كما يمكنكم متابعة قناة بطوط عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة بطوط عبر النايل سات 2024

يستطيع الجميع تحميل القناة بكل سهولة على أجهزة الرسيفر الخاصة بهم، وذلك باتباع مايلي:

عليك أولًا الذهاب إلى قائمة إعدادات الجهاز من خلال الريموت كنترول.

ثم قم بالنقر على خيار الإعداد اليدوي أو التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في تحميل القناة عليه.

قم بكتابة بيانات القناة مثل التردد الجديد، والاستقطاب، معدل الترميز، وغيره من البيانات.

قم بالنقر على البحث ودع جهازك يحمل القناة.

ثم انتظر لبضع ثواني حتى يتم تحميل القناة، ثم انقر على الحفظ لتتمكن من حفظها مع باقي القنوات.

وبذلك يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة البرامج والأفلام الكرتونية التي يفضلها الصغار والكبار مثل: فيلم طرزان، وسندريلا، وملك الغابة، وفيلم الفأر الطباخ، بالإضافة إلى مجموعة برامج تعليمية ومسلية تساعد الأطفال في تعلم الحروف الأبجدية والألوان والأرقام.

هذه الأفلام يعشقها الكبار والصغار في مختلف الأعمار، حيث أنها تذكر الكبار بأيام الطفولة التي كانوا يتابعون فيها تلك الأفلام في الصغر، كما أن قناه بطوط تعرض الكثير من الأغاني القديمة الخاصة بالأطفال مثل ماما زمانها جاية وانا ابريق الشاي وذهب الليل في صورة رسوم متحركة مميزة جذابة.