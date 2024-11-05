أقوى تحديات مرح وشقاوة 24 ساعة .. تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 عبر القمر نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 استمر البحث عنه في الأيام الأخيرة بكثرة، حيث تعد من أفضل القنوات الفضائية العربية التي تعرض محتوى آمن و جيد يناسب الفئات العمرية الصغيرة، وهذا ما يرغب جميع الآباء والأمهات في توفيره لأبنائهم، بحيث يكونوا مطمئنين عليهم أثناء مشاهدتهم شاشة التلفاز، وذلك حرصًا منهم على سلامة عقول أطفالهم وصحتهم النفسية والاجتماعية، ولذلك يتم البحث بشكل كثير عن التردد الجديد للقناة.

تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024

تهتم جميع العائلات العربية بالبحث عن تردد قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات حتى يتمكنوا من تنزيل التردد الجديد لأطفالهم وقضاء أوقات ممتعة أثناء مشاهدة المحتوى المتميز الذي تقدمه القناة من أناشيد وأغاني رائعة، بجانب مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تساهم في بناء شخصية الأطفال وتعليمهم أساسيات الحروف الأبجدية باللغة العربية وكذلك الانجليزية، ونعرض لكم في السطور التالية الترددات المختلفة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وهي كما يلي:

تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات جاء كالآتي:

التردد الجديد هو: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كما يمكنكم متابعة قناة وناسة أيضًا على القمر الصناعي العرب سات من خلال ضبطها على التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة TV 2024

يمكن من خلال اتباع خطوات معينة ضبط التردد الجديد بكل سهولة ويسر والاستمتاع بمشاهدة محتوى القناة على مدار 24 ساعة مجانًا بدون إنقطاع أو تشويش في البث، وذلك في مايلي: