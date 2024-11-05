كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة 2024 …. والشروط المطلوبة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة 2024، التي تعد من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر والأشخاص الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتسعى وزارة العمل العراقية على تقديم المساعدة والدعم للكثير من الأسر، ممن انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات وأملاك.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.

ألا يكون المتقدم مسجل في برامج الدعم الأخرى.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

حيث أعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، وتجنب الازدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وإليكم خطوات الإستعلام.

توجه للصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها.

بعد ذلك انقر على تحميل الكشوفات.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن إسم المستفيد في الكشوفات.

في حالة العثور على اسم المواطن يرجى التأكد من تطابق تاريخ الميلاد منعاً لتشابه الأسماء.

في حالة عدم العثور على إسم المستفيد يرجى انتظار تحميل باقي الكشوفات.

وتؤكد وزارة العمل العراقية على أنها تعمل على إنهاء فرز الطلبات المقدمة من المواطنين وسوف يتم إختيار الفئات الأولى بالرعاية ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي الكشوفات خلال الأيام القليلة المقبلة.