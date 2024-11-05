بدون اعلانات الحلقة كاملة مدبلجة بالعربي….. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31 بجودة HD على قناة TRT التركية وفيديو لاروزا

أحداث جديدة يترقبها عدد كبير من المشاهدين ومحبي مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31، الذي يعد من أهم وأشهر الأعمال التاريخية الذي يتم عرضها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب المحتوى الذي يعرضه صناع وأبطال العمل في كل حلقة من حلقاته ، والصراع والحروب التي خاضها البطل صلاح الدين الأيوبي للقضاء على الصلبيين ، والاستيلاء على القدس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض المسلسل على قناة TRT التركية فتابعونا……

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31 بجودة HD

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 31 من أشهر الأعمال التركية التاريخية التي يتم عرضها في الوقت الحالي، على الرغم من وجود الكثير من الأعمال والمسلسلات، التي تعرض الكثير من الأحداث والتفاصيل التي تُعرض لأول مرة ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة على قناة TRT التركية مساء يوم الإثنين من كل أسبوع، كما يتم عرض الحلقة في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

ويعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة TRT التركية التي يمكنكم استقبالها على التردد الآتي:

تردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الثلاثاء من كل ٍأسبوع في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، وإليكم تردد القناة.

التردد: 12645

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يترقب عدد كبير من المشاهدين الحلقة المنتظرة من مسلسل قيامة عثمان التي أعلنت قناة atv التركية عرضها مساء الغد في الموعد المقرر دون تأجيل.