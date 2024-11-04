أبسطي طفلك بأغاني جديدة اليوم..حدث الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 لمتابعة أحلى الأغاني والأناشيد

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات التي أصبحت لها شهرة في البلاد العربية بسبب ما تقدمه من أغاني وأناشيد مسلية وممتعة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها متابعين ومعجبين في مستمر بسبب نجاح الاغاني التي تقدمها ومن أهمها أغاني البيبي الصغير وأغاني حميدو الذين يبحثون عنها الأطفال الآباء والأمهات من أجل إسعاد أولادهم لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة.

أحدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الشيقة التي أسعدت قلوب الأطفال ولها قاعدة جماهيرية حاشدة بسبب الأغاني الجديدة التي تقدمها القناة للأطفال الصغيرة لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح تفاصيل التردد كالآتي:

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كذلك يمكن متابعة القناة بأعلى جودة في الصوت والصورة.

كما يمكن متابعة أحلى الأغاني على مدار 24 ساعة بدون توقف لأنها قناة مجانية كذلك غير مشفرة ومتاحة لجميع الأطفال في وطننا العربي.

ضبط تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات من أجل مشاهدة جميع البرامج الغنائية التي يتم عرضها على القناة الفضائية في كل يوم لذا إليكم جميع التفاصيل الجديدة للقناة: