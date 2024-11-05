الحلوة الامورة.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات المحتوى المناسب للأطفال

اليوم نجد أن هناك حالة بحث مرتفعة حول تردد قناة طيور الجنة 2024 التي تعتبر من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، تعمل قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية، كما أنها لا تشكل أي عبء على الأباء والأمهات كونها تعمل بشكل مجاني دون اشتراك شهري، قناة طيور الجنة منذ بداية انطلاقها وهي تحظى على إعجاب الأطفال جميعاً، كما أن القناة حققت نجاح وانتشار واسع في الدول العربية المختلفة،

مما تعرض قناة طيور الجنة محتوى باللغة العربية للأطفال بدايةً من العام ونصف وحتى 10 سنوات، لن تتوقف قناة طيور الجنة عن عرض محتوى محدد للأطفال بل دائماً في تنوع وأنفراد بعرض البرامج التي يستفيد منها الأطفال في الحياة اليومية، كما يكسب الأطفال مهارات جديدة من قناة طيور الجنة، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على تردد قناة طيور الجنة 2024 .

تردد قناة طيور الجنة 2024

طيور الجنة قناة اردنية تأسست منذ عام 2008 وقد مر على انطلاقها على الساحة 16 عام ورغم أن هذه المدة طويلة وظهور العديد من القنوات إلا أن قناة طيور الجنة في المقدمة دائماً لذا عليكم الإطلاع على ترددها الرسمي الآن وهو:.

التردد : 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترمز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة على نايل سات

يمكن لولي الأمر أن يقوم بعملية إضافة قناة طيور الجنة على الجهاز للأطفال من خلال اتباع الخطوات الموضحة أمامكم

أولاً النقر على زر تشغيل الجهاز من الريموت الكنترول. ثم استخدام ريموت الرسيفر في النقر على زر إعدادات. الضغط على تركيب جديد. حدد القمر الصناعي. ثم اختير الضبط اليدوي. قثم بوضع الرموز المطلوبة لضبط القناة. النقر على تثبيت وبعد الانتهاء انقر تشغيل.

بكل سهولة تتم عملية ضبط قناة طيور الجنة على الجهاز وبناءاً على رغبة متابعينا الكرام قدمنا لحضراتكم التردد على جميع الاقمار النايل سات وعرب سات وقدمنا لكم خطوات الضبط كي تستمتع اطفالكم.