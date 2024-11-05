اسمع أغاني طول اليوم…. تردد قناة كوكي كيدز 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة HD

يبحث عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة كوكي كيدز 2024 علي النايل سات، التي تعد من أهم وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، تهتم إدارة القناة بعرض مجموعة من البرامج والفيديوهات المتميزة التي لاقت إعجاب الكثير من الأطفال ومنها أغاني الحروف والأرقام والألوان بطريقة مشوقة وممتعة جعلتهم يشعرون بالفرح، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على تردد قناة كوكي كيدز 2024….

تردد قناة كوكي كيدز 2024 على النايل سات

تسعى إدارة قناة بطوط كيدز على تطوير محتواها ليتناسب مع جميع الأعمار، لتنال اعجاب الكثير من الأطفال، وثقة الأمهات والآباء لأنها تعرض محتوى آمن وتحرص على عدم عرض أي مشاهد غير لائقة، وهذا ما جعل الأمهات تثق بالقناة وتترك أبنائها أمام شاشتها لفترات طويلة دون خوف أو قلق.

تردد قناة كوكي كيدز على النايل سات

التردد 11602

الاستقطاب أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة: hd.

تردد قناة كوكي كيدز على عرب سات

التردد 11393

الاستقطاب عمودي (V)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة: hd.

خطوات ضبط تردد قناة كوكي كيدز على جهاز الاستقبال

انقر على زر القائمة في جهاز التحكم اليدوي.

ثم انقر على قائمة القنوات.

ثم اختر قائمة الترددات.

واختر البحث اليدوي.

اضغط على إضافة تردد جديد.

ادخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.

في النهاية اضغط على انقر على “بحث”.

سوف تظهر أمامك قائمة القنوات الجديدة ومن بينها قناة كوكي كيدز.

انقر على زر “حفظ”.

وبعد اتباع الخطوات السابقة يمكنكم الاستمتاع بما تعرضه القناة على مدار اليوم بدون تشويش أو دفع رسوم أو شهرية أو سنوية، وهذا من أهم الأمور التي ساهمت في شهرة القناة على مدار السنوات الماضية.