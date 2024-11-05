اعرف الان ماهي خطوات الاستعلام عن فاتورة عداد الغاز تسجيل قراءة الغاز بتروتريد لشهر نوفمبر 2024

يبحث العديد من الأشخاص عن رابط وإجراءات التسجيل في خدمة تسجيل قراءات عدادات الغاز لشركة بتروتريد 2024 وطرق السداد في شهر نوفمبر 2024 يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتسهيل الخدمات المقدمة لجميع المواطنين حيث يتم توفير هذه الخدمات إلكترونيا وتعلن شركة بتروتريد عن إطلاق الرابط الخاص بتسجيل قراءات عدادات الغاز، والذي سيكون متاحا بدءا من اليوم الأول من الشهر الميلادي وحتى 27 منه سنستعرض لكم الآن طريقة تسجيل قراءات العدادات وفقا لما أعلنته الشركة.

تسجيل قراءة فاتورة عداد الغاز في شركة بتروتريد 2024

يمكن إدخال قراءات عدادات غاز بتروتريد لشهر نوفمبر 2024 بعدة وسائل منها:

تقديم قراءة العداد على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة بتروتريد.

يتم أيضا تسجيل قراءات العداد عندما يقوم المحصل بجمع الفاتورة.

تسجل بواسطة جهاز نقاط البيع عند دفع الفاتورة.

يتم تسجيلها أيضا عبر المحافظ الإلكترونية ومكتب البريد المصري.

يتم أيضا تسجيلها عبر تطبيق MyForey على الهواتف المحمولة.

تسجل قراءات عدادات الغاز عبر تطبيق جوميا على الهواتف المحمولة.

كيفية التسجيل للحصول على قراءات عدادات الغاز الطبيعي في نوفمبر 2024

حسب ما أفادت به الشركة، يمكن تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2024 بالأساليب التالية:

تسجيل قراءات العدادات في نقاط التحصيل الإلكتروني، بما في ذلك نقاط فوري ومصري.

يمكن تسجيلها في ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

يمكن أيضا تسجيلها في فروع البنك وعلى الخطوط الأرضية المتاحة في المناطق السكنية.

يمكنك الاتصال بالرقم 17169 أو استخدام الخدمة الصوتية على الرقم 5727 للهواتف المحمولة أو 09000727 للهواتف الأرضية لتسجيل قراءات العدادات.

يمكن أيضا تسجيل قراءات العدادات في مراكز خدمة العملاء المنتشرة في جميع المناطق أو في فروع الشركة الموجودة في مختلف الولايات.

وتقدم شركة بتروتريد حوالي اثني عشر وسيلة إلكترونية لتسجيل قراءات عدادات الغاز وذلك لحماية خصوصية المنازل وتوفير الوقت والجهد للمواطنين وقد حددت الشركة أيضا إطارا زمنيا محددا لتسجيل هذه القراءات، وهذا ما تم توضيحه لكم.