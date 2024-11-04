كاميرات مميزة ونقية.. اليك سعر ومواصفات هاتف Oppo A79 5G بالسعودية ومصر والامارات

في عالم الهواتف الذكية المتسارع التطور، تواصل شركة أوبو التميز بإطلاقها لهاتف جديد يهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة والمتزايدة، يُعد هاتف Oppo A79 5G أحدث إضافة إلى مجموعة هواتف أوبو، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يبحث عن تجربة استخدام شاملة ومتطورة، يأتي هذا الهاتف ليلبي متطلبات العصر الحديث مع دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G، مما يوفر سرعة اتصال فائقة تضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة. سواء كنت من عشاق التصوير الفوتوغرافي، أو محبي الألعاب، أو تحتاج إلى جهاز يعينك في مهامك اليومية بكفاءة، فإن هاتف Oppo A79 5G سيكون بلا شك رفيقك الأمثل.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

يتميز هاتف Oppo A79 5G بمجموعة من المواصفات التقنية المتقدمة التي تجعله واحدًا من أفضل الخيارات في فئته. يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6020 المصنوع بتكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر، مما يضمن أداءً قويًا وكفاءة في استهلاك الطاقة. يأتي الهاتف بنسخة واحدة من التخزين، حيث يضم ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين التطبيقات والملفات بسلاسة.

أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجا بكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور وفيديوهات بجودة عالية.

يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.72 إنش من نوع IPS LCD، بدقة 1080×2400 بكسل، مع تصميم الثقب الذي يوفر تجربة مشاهدة مميزة. يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وحديثة.

تدعم بطارية الهاتف سعة 5000 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع باستخدام طويل الأمد بدون القلق بشأن نفاد الشحن. مجتمعة، تجعل هذه المواصفات هاتف Oppo A79 5G خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن أداء قوي وتجربة استخدام شاملة.

سعر هاتف Oppo A79 5G

يأتي هاتف Oppo A79 5G بخيارات متنوعة من حيث التخزين والذاكرة، حيث تتوفر النسخة التي تضم ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت بأسعار مختلفة في عدد من الدول العربية، في مصر، يمكن الحصول على هذه النسخة بسعر 10,500 جنيه مصري، بينما في السعودية يبلغ سعرها حوالي 900 ريال سعودي. أما في الإمارات، فيمكن شراؤها بسعر 800 درهم، تعد هذه الأسعار مناسبة مقارنة بالمواصفات المتقدمة التي يقدمها الهاتف، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين في هذه الدول الباحثين عن أداء قوي وتجربة استخدام متكاملة.