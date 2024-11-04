تصميم مميز وأنيق.. اليك سعر ومواصفات هاتف Realme C61 بالأسواق العربية

في عالم الهواتف الذكية المتسارع، تبرز شركة Realme كواحدة من الشركات الرائدة التي تقدم أجهزة تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب. من بين أحدث إصداراتها، يأتي هاتف Realme C61 ليضيف المزيد من الخيارات للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم اليومية دون تحميلهم تكاليف باهظة. يتميز Realme C61 بتصميمه العصري وأداءه المميز، مما يجعله خيارًا جذابًا لمن يرغبون في اقتناء هاتف موثوق دون التضحية بالميزات الحديثة، سنستعرض في هذه المقالة أبرز مواصفات هذا الهاتف الجديد، بالإضافة إلى استعراض الأسعار المتاحة له في الأسواق المختلفة، لنوفر لك الصورة الكاملة التي تحتاجها قبل اتخاذ قرار الشراء.

مواصفات هاتف Realme C61

أعلنت شركة Realme عن هاتفها الجديد Realme C61، الذي يأتي بمواصفات مميزة وسعر اقتصادي، ليكون خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي يدعم الميزات الأساسية بجودة عالية. يدعم الهاتف إدخال شريحتي اتصال من نوع نانو سيم، ويعمل على شبكات الجيل الثالث والرابع، مما يوفر مرونة كبيرة في استخدامه للتواصل والإنترنت.

وزن الهاتف

يتميز Realme C61 بوزنه الخفيف الذي يبلغ حوالي 188 جرام، وهو مصنوع من خامات بلاستيكية مقاومة للصدمات، مما يجعله متينًا وسهل الحمل والاستخدام اليومي.

المعالج

يأتي الهاتف بمعالج من شركة Unisoc، من نوع Tiger T612، والذي يعمل بتكنولوجيا 12 نانومتر. يدعم هذا المعالج الأداء السريع والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى معالج رسومي مدمج يوفر تجربة مرئية سلسة أثناء الألعاب واستخدام التطبيقات المتعددة.

الكاميرا الأمامية والخلفية

يحتوي Realme C61 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية، و0.8 ميجا بيكسل للكاميرا الثانية، مما يوفر صورًا واضحة وجودة تصوير عالية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجا بيكسل، مناسبة لالتقاط صور السيلفي والمكالمات المرئية.

البطارية

تعتبر البطارية من أهم مزايا الهاتف، حيث تأتي بسعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد دون الحاجة إلى شحن متكرر، ليكون الهاتف مثاليًا للاستخدام اليومي المكثف.

الشاشة

الشاشة تأتي بتصميم نوتش، مما يوفر مساحة عرض واسعة وتجربة مشاهدة ممتعة، سواء كنت تستخدم الهاتف للتصفح أو مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.بهذه المواصفات، يقدم هاتف Realme C61 توازنًا مثاليًا بين الأداء والسعر، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي بمواصفات جيدة.

سعر هاتف Realme C61

الهاتف متوفر في أسواق مصر المحلية بسعر 5300 جنيه مصري للنسخة بسعة 128 جيجابايت، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للعديد من المستخدمين في السوق المصري. أما في المملكة العربية السعودية، فيتوفر الهاتف بنفس سعة التخزين بسعر يصل إلى 500 ريال سعودي، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الذكية الاقتصادية في السوق السعودي.

بهذه الأسعار المعقولة، يجمع Realme C61 بين الأداء الجيد والتكلفة المنخفضة، مما يتيح للمستخدمين في كلا البلدين الاستفادة من ميزاته العديدة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.