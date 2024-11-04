قفزة مش طبيعية.. سعر الذهب بدون مصنعية اليوم 4 نوفمبر 2024 وأسعار سبائك الذهب بمختلف الأحجام

في الرابع من نوفمبر 2024، يشهد سوق الذهب في مصر تذبذباً ملحوظاً في الأسعار بدون مصنعية، مما يجعل متابعة هذا المعدن الثمين أمراً ضرورياً للمستثمرين والراغبين في شراء المجوهرات، يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً للكثيرين، حيث يُستخدم كوسيلة لحفظ القيمة والاستثمار طويل الأمد. تتأثر أسعار الذهب بعوامل عديدة مثل التقلبات في الأسواق العالمية، وحركة سعر الدولار، والتغيرات في العرض والطلب المحلي والعالمي، في هذا السياق، نلقي نظرة على أحدث أسعار الذهب بدون مصنعية في مصر، ونسلط الضوء على العوامل المؤثرة والتوقعات المستقبلية لهذا السوق الحيوي.

سعر الذهب بدون مصنعية اليوم 4 نوفمبر 2024

في الرابع من نوفمبر 2024، تتفاوت أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية حسب العيار. سجل سعر الذهب عيار 24، 4320 جنيهًا للبيع، و4297.25 جنيه للشراء، مما يجعله الخيار الأغلى بين جميع العيارات المتاحة.

أما سعر الذهب عيار 22، فقد بلغ 3960 جنيهًا للبيع، و3939 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3780 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء. بالنسبة للذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهًا للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

وأخيرًا، جاء سعر الذهب عيار 14 بقيمة 2520 جنيهًا للبيع، و2506.75 جنيه للشراء. تعكس هذه الأسعار التغيرات المستمرة في سوق الذهب وتأثرها بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسعار سبائك الذهب اليوم بمصر

في سوق الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، تتفاوت أسعار سبائك الذهب من BTC حسب الوزن. سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام نحو 43838 جنيه من دون مصنعية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في شراء كميات صغيرة. بالنسبة لسبيكة الذهب وزن 31.10 جرام، فقد بلغ سعرها نحو 136207 جنيه، وهو خيار شائع للمستثمرين المتوسطين.

أما سبيكة الذهب وزن 50 جرام، فقد وصل سعرها إلى نحو 224652 جنيه، وهي تعتبر خيارًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات أكبر، وأخيرًا، سجلت سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 449301 جنيه، مما يجعلها الخيار الأكثر تكلفة والأكثر جاذبية للمستثمرين الكبار الذين يسعون لشراء كميات كبيرة من الذهب للاستثمار طويل الأمد، تعكس هذه الأسعار التغيرات المستمرة في سوق الذهب وتوفر خيارات متنوعة للمستثمرين بمختلف احتياجاتهم.