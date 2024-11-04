سعر الطماطم اليوم..أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية 

مع بدء الأسبوع، يحرص الكثير من المواطنين على معرفة سعر الطماطم وأسعار الخضراوات في الأسواق، خاصة اليوم 4 نوفمبر 2024، حيث شهدت الأسعار استقرار نسبي لبعض الأصناف وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، لذلك نعرض لكم أحدث متوسطات سعر الطماطم وأسعار الخضراوات اليوم الأثنين.

سعر الطماطم اليوم

تظهر البيانات الحالية أن أسعار الخضراوات تباينت بشكل طفيف، مما يعكس استقرار السوق فيما يلي أهم أسعار الخضراوات:

سعر الطماطم اليوم يتراوح متوسط سعر الطماطم بين 19.61 جنيه و25 جنيهًا للكيلو، مع إمكانية الوصول إلى 10 جنيهات في بعض المناطق.

سعر البطاطس بلغ متوسط سعر البطاطس 23.96 جنيه للكيلو.

سعر الليمون البلدي وصل متوسط سعر الليمون البلدي إلى 15.61 جنيه للكيلو.

سعر خيار الصوب بلغ متوسط سعر خيار الصوب 19.16 جنيه للكيلو.

سعر الملوخية سجل متوسط سعر الملوخية 12.82 جنيه للكيلو.

سعر الليمون الأضاليا تراوح متوسط سعر الليمون الأضاليا حول 16.63 جنيه للكيلو.

سعر اللفت بلغ متوسط سعر اللفت 7.66 جنيه للكيلو.

سعر الكوسة سجل متوسط سعر الكوسة 21.82 جنيه للكيلو.

سعر البصل يتراوح سعر البصل في أسواق محافظة القاهرة بين 18.67 جنيه و20 جنيها للكيلو.

سعر الكرنب بلغ متوسط سعر الكرنب 36.83 جنيه للواحدة.

أهمية متابعة أسعار الخضراوات اليوم

إن معرفة أسعار الخضراوات تعتبر خطوة حيوية للمستهلكين، حيث تساعدهم في التخطيط لميزانيتهم الشهرية وتلبية احتياجاتهم الغذائية مع التقلبات الاقتصادية، يتوجب على الأسر متابعة هذه الأسعار بشكل دوري.

نصائح عند شراء الخضراوات

لضمان الحصول على أفضل قيمة عند شراء الخضراوات، يمكن اتباع النصائح التالية: