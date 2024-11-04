اتفرج مجاناً بدون تشفير.. القنوات الناقلة مباراة ليفربول و باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

البحث على جوجل حول القنوات الناقلة مباراة ليفربول و باير ليفركوزن مرتفع للغاية لأن عشاق الساحرة المستديرة يترقبون هذا اللقاء على أحر من الجمر، لقد حقق فريق ليفربول الفوز في جميع المباريات السابقة من بطولة دوري أبطال أوروبا وهو يتنافس بقوة مع فريق استون فيلا للوصول إلى صدارة الدوري، كما يحرص فريق ليفربول أن يواجهة نظيره باير ليفركوزن في الجولة القادمة لزيادة فرصة في الصدارة وحصوله على 3 نقاط جديدة،

يحتل فريق ليفربول الترتيب الثاني عن الفوز في 3 مباريات وحصوله على 9 نقاط، بينما يحتل فريق باير ليفركوزن الترتيب 6 بعد أن لعب 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة ليصبح إجمالي رصيده 7 نقاط، خلال التقرير التالي من المقال ننشر لكم قائمة القنوات الناقلة مباراة ليفربول و باير ليفركوزن.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول و باير ليفركوزن

بشكل رسمي أعلنت شبكة بي ان على أن مباراة الفريقين ليفربول و باير ليفركوزن يتم نقلها في بث حي مباشر عبر شاشة قناة بي ان سبورت 2 وهي القناة الوحيدة التي تنقل المباراة بجودة عالية hd والذي يقوم بالتعليق فيها عصام الشوالي، على أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة ليفربول و باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

غداً الثلاثاء 5 من نوفمبر 2024 لقاء قوي ومنافسة نارية بين ليفربول وفريق باير ليفركوزن في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث تقام هذه المنافسة التي ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على أرضية ملعب أنفيلد وسط الكثير من جماهير الفريقين ومن المتوقع أن هذا اللقاء يشهد منافسة قوية للغاية.