مفاجأة في اسعار الدولار اليوم الإثنين 4-11-2024

شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 4 من شهر نوفمبر 2024، حيث إن ذلك جاء بعد العُطلة الرسمية لهذا الأسبوع، ناهيك عن أن البنوك تقوم بإجراء تحديثات مستمرة على كافة العملات بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر العملة الأجنبية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديثات سعر الدولار في البنوك اليوم

وعن أخر تحديثات لأسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، فإنها جاءت كما يلي:-

سجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي نحو 48.93 جنيه شراء، وبيع 49.03 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر الدولار داخل بنك مصر إلى 48.93 جنيه للشراء، وللبيع نحو 49.03 جنيه.

أما عن سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية فبلغ نحو 48.93 جنيه شراء، وللبيع 49.03 جنيه.

حتى أن سعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 48.96 جنيه للشراء، وبيع 49.06 جنيه.

تحديث سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

ولمعرفة باقي التحديثات التي أجرت في البنوك اليوم الإثنين، مع التوقعات المستمرة في استمرار ارتفاع العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة، وإنها كما يأتي:-