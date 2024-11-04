رسمياً.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 وفقاً لتصريحات وزارة المالية والحد الأدنى للأجور

بحث مرتفع منذ عدة أيام دون توقف من الموظفين عن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024، وهل عملية الصرف تكون مبكراً مثل الثلاثة أشهر الماضية، ولكن أكدت وزارة المالية في بيان رسمي لها أن عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري تكون في موعدها دون تأخير أو تبكير، وأن الثلاثة أشهر الماضية كانت عملية الصرف تتم قبل موعدها بشكل مبمراً نظراً لإغلاق السنة الماضية،
لقد تم صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادة الأخيرة 50% بدايةً من شهر مارس الماضية حسب قرارات مجلس الوزراء وتم تطبيقها بشكل فعلي كي يتم رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز الحالة الاقتصادية لدى الموظفين في ظل الغلاء، اليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024
أعلنت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية عن استعدادها لصرف مرتبات الموظفين، على أن تبدأ عملية صرف المرتبات في يوم الخميس الموافق 24 من نوفمبر الجاري 2024، وحدد فترة الصرف يوم 24-25-26-27-28 من نوفمبر، والتي تتم من خلال البنوك ومكاتب البريد و ATM وصرف مستحقات نوفمبر يتم صرفها في يوم 8-9-10 من ديسمبر 2024.
الحد الأدنى لأجور الموظفين 2024
تداول بعض الأنباء عن زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثاني في العام والتي تصل قيمتها 50% ولكن كشفت وزارة المالية الأن الاخبار التي تروج لها بعض الصفحات على فيس بوك مضللة ولا أساس لها من الصحة، حيث تبدأ قيمة الرواتب من
- 6000 جنيه لموظف الدرجة السادسة.
- يصل الراتب الشهري بعد الزيادة لموظفي الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- رواتب موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة إلى 7000 جنيه.
- رواتب موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة تصل نحو 7500 جنيه.
- مما تصل قيمة مرتبات الدرجة الثانية نحو 8000 جنيه.
- راتب موظفي الدرجة الأولى 8200 جنيه.
- مرتبات موظفي الدرجة العالية 10200 جنيه.
- درجة المدير العام تصل نحو 9200 جنيه.
- مما تصل مرتبات موظفي الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.