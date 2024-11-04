بالرقم الأمتحاني.. الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 عبر موقع نتائجنا pdf جميع المحافظات

ضمن عملية البحث الرائجة على جوجل خلال هذه الفترة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 لأن الطلاب سوف تنتهي من الاختبارات بعد يومين فقط، وهناك بعض الطلاب قاموا بأداء مواد معينة وليس كل المواد، حيث يؤدي الطالب المواد التي رسب فيها في الدور الثاني بحد أقصى لكل طالب 3 مواد،

و الطلاب الراسبين في أكثر من ثلاثة مواد لا يوجد لديهم فرصة الدور الثالث بل عليهم إعادة السنة الدراسية السادس الاعدادي الدور الثالث، نجحت وزارة التربية والتعليم العراقية في وضع الخريطة الدراسية المناسبة وهذا ما جعل الطلاب يحصلون على حقوقهم كاملة ومن يحق له فرصة يحصل عليها بدون أي تردد، كما أن فترة الامتحانات هادئة للغاية في ظل استمرار الضوابط الأمنية المشددة، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024

لكل طالب وطالبة من الصف السادس الاعدادي العراق الذين قاموا بأداء اختبارات الدور الثالث عليكم اتباع ما يلي لاستخراج النتائج

أولاً التوجه بالدخول على موقع نتائجنا نتائج الامتحانات. ثم اختيار نتائج السادس الاعدادي. اختيار المحافظة أولاً. ثم إضافة الكود السري والرقم الامتحاني. الضغط على تحميل. ثم حفظ الملف pdf بالنقر على عرض وتجدون النتيجة بالدرجات كاملة.

موعد اعتماد ورفع نتائج السادس الاعدادي دور ثالث

بعد الغد الأربعاء 6 من نوفمبر 2024 تنتهي اختبارات الدور الثالث لطلاب مرحلة السادس الاعدادي بجميع المحافظات العراقية، والجدير بالذكر أن أعمال التصحيح تجرى الآن داخل لجان الكنترول وفقاً لتصريحات الوزارة، حيث تتم عملية التصحيح أول بأول كي لا تتأخر فترة إعلان نتائج الطلاب نظراً لأهمية تلك المرحلة ومراعاة لحالة الطلاب التي يعيشون فيها من قلق وتوتر.