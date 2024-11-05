كل الأطفال هتفرح… تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، تقدم قناة بطوط محتوى راقي جداً من أناشيد وأفلام كرتونية وبرامج وغيرها الكثير، أدق التفاصيل قد تهتم بها قناة بطوط كي تستمر في نجاحها وتقدمها من بين مختلف القنوات، قناة بطوط حققت انتشار واسع في شتى الدول العربية في فترة قصيرة جداً وأصبح لديها مكانة خاصة في قلوب الأطفال، وهذا النجاح التي وصلت إلأيه قناة بطوط يعود لما تختاره من محتوى مناسب يجعل الأطفال يستمتعون بوقتها أمامها، اليوم عبر التقرير التالية نستعرض لكم تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 ابقوا معنا..

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024

التردد: 11594.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط الجديد على عرب سات

التردد: 12562.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مميزات قناة بطوط

تحمل قناة بطوط مزايا كثيرة وهذا ما يجعلها في تقدم مستمر ومصدر ثقة الآباء والأمهات ومن أهم ما يميز القناة

تتميز قناة بطوط بجودتها العالية التي تستخدمها لنقل المحتوى المخصص للأطفال.

تحظى القناة بشهرة وشعبية واسعة لأنها تقدم المحتوى المتنوع بين أفلام كرتونية ورسوم متحركة أغاني وأناشيد تعليمية وبرامج.

تعمل قناة بطولة بكامل طاقتها على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات.

كما أن القناة تعمل دون الحاجة لدفع رسوم إشتراك كونها غير مشفرة و مجانية.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف نظراً لما تستخدمه من إمكانيات وتقنيات متطورة.

تحميل قناة بطوط يمكن أن يتم بشكل يدوي عند اتباع ما يلي