فرح أولادك بأحلى أفلام الكرتون… استقبل تردد قناة ميكي الجديد 2024

قناة ميكي للأطفال من أهم القنوات التي تقدم أفلام ومسلسلات الكرتون المميزة للأطفال، وأيضا تقدم القناة الكثير من الأغاني الممتعة التى يفضلها الأطفال، وتقدم القناة محتواها بجودة عالية، لذلك يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد قناة ميكى الجديد لأسعاد أطفالهم، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم التردد الجديد لقناة ميكي للأطفال.

تردد قناة ميكي الجديد.

قناة ميكي من القنوات المميزة التى تقدم محتوى ترفيهى وأفلام كرتون منها القديم ومنها الجديد المفضلة لدى الصغار والكبار، لذلك يرغب الكثير من المشاهدين من معرفة تردد القناة لتثبيتها على جهاز الاستقبال، إليكم تردد قناة ميكى الجديد على الأقمار الصناعية.

تردد قناة ميكي على القمر الصناعى نايل سات.

تردد القناة: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 7/8.

تردد قناة ميكي على القمر الصناعى عرب سات.

تردد القناة: 11257.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط قناة ميكي على أجهزة الاستقبال.

يمكن ضبط قناة ميكي للأطفال على جهاز الاستقبال من خلال الخطوات الأتية:

اولا: اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم.

ثانيا: بعد ذلك اختر خيار التركيب ثم أختر التثبيت اليدوي للقنوات من القائمة.

ثالثا: ثمحدد نوع القمر الصناعى سواء عرب سات أو نايل سات.

رابعا: أدخل بيانات التردد الخاص بالقناة بطريقة صحيحة مع جميع المعلومات المطلوبة.

خامسا: ثم اضغط على زر بحث عن القناة.

سادسا: بعد انتهاء عملية البحث وظهور القناة قم بحفظ القناة لإضافتها إلى القائمة القنوات.

أهم برامج قناة ميكي.

تقدم القناة مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون ومنها: