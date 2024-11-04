روق روق مع لولو … استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2024 واستمتع وروق مع أجمل الأغانى

قناة وناسة بيبى من أشهر قنوات الأطفال فى الوطن العربى، حيث تقديم مجموعة من الأناشيد التعليمية والبرامج الترفيهية للأطفال، وذلك من خلال الشخصيات كرتونية المحببة لدى الأطفال وخاصة شخصية لولو الشطورة، وفي الفترة الأخيرة زاد البحث عن تردد قناة وناسة الجديد، وتقدم قناة وناسة محتوى يشجع غلى نشر القيم والأخلاقية الحميدة والسلوكيات الإيجابية وفي مقالنا اليوم سوف نقوم بعرض أحدث تردد لقناة وناسة بيبى على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة بيبى الجديد.

قناة وناسة بيبى من أهم قنوات الأطفال، فهى تقدم الكثير من الأغانى والبرامج المفيدة للأطفال، لذلك يحرص الكثير من الأمهات والأباء على معرفة التردد لتثبيتها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعى نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD

‏تردد قناة وناسة على القمر الصناعى عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

كيفية ضبط قناة وناسة على أجهزة الاستقبال.

قناة وناسة من القنوات المميزة التى تبث محتواها على مدار اليوم بجودة عالية فى الصوت والصورة، ويمكن تثبيت قناة وناسة بكل سهولة من خلال أتباع الخطوات التالية: